Coronavirus, al Sant'Elia ricoverato un giovane di 18 anni: ha polmonite interstiziale e insufficienza respiratoria

Il primario del reparto di Malattie Infettive, Giovanni Mazzola, ha sottolineato che si tratta di uno dei pochi casi su un ragazzo così giovane

Rita Cinardi

21 Ottobre 2020 10:11

C'è anche un ragazzo di 18 anni tra i ricoverati per coronavirus al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Il giovane, che viene da Mazzarino, ha una polmonite interstiziale e insufficienza respiratoria. "Fino ad oggi tra i pazienti covid - ha detto il primario del reparto Giovanni Mazzola - non avevamo mai visto un ragazzo così giovane con questo quadro clinico. Quindi si tratta sicuramente di un caso raro. Attualmente il ragazzo è in ossigenoterapia con la mascherina. Abbiamo anche una ragazza di 27 anni ma sta già molto meglio". Tra i ricoverati al reparto di Malattie Infettive c'è anche un giovane migrante di 25 anni con coronavirus, che necessita anche di dialisi e un 49enne. Gli altri pazienti hanno tutti un'età sopra gli 80 anni e c'è anche un anziano di 98 anni.

