Cronaca 1063

Coronavirus, al Sant'Elia ricoverata una paziente di Gela. Adesso i positivi in provincia sono 33

Di questi, 4 sono ricoverati e 29 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi

Rita Cinardi

26 Agosto 2020 09:25

Ricoverata al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant’Elia una paziente di Gela positiva al Covid-19, poichè sintomatica. E' quanto emerge dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 33. Di questi, 4 sono ricoverati e 29 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 183, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile. Al momento preoccupa la situazione di Gela dove si è innescato un vero e proprio focolaio con 22 positivi e ben 116 persone, individuate dall'Asp come contatti stretti dei contagiati e poste in quarantena.

Ricoverata al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant’Elia una paziente di Gela positiva al Covid-19, poichè sintomatica. E' quanto emerge dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 33. Di questi, 4 sono ricoverati e 29 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 183, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile. Al momento preoccupa la situazione di Gela dove si è innescato un vero e proprio focolaio con 22 positivi e ben 116 persone, individuate dall'Asp come contatti stretti dei contagiati e poste in quarantena.

Coronavirus, centri migranti: Musumeci invia una nota di diffida alle autorità competenti

News Successiva Coronavirus, Berlusconi negativo al tampone: aveva incontrato Briatore

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare