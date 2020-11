Cronaca 2199

Coronavirus, al Sant'Elia muoiono due pazienti in terapia intensiva. Una era ricoverata dal 25 ottobre

Sempre nelle ultime 24 ore, invece, è migliorato un paziente che è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per continuare la degenza in Malattie Infettive

Rita Cinardi

16 Novembre 2020 17:10

Due persone sono decedute nel reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta nelle ultime 24 ore. Si tratta di un paziente gelese di 73 anni che era arrivato al Sant'Elia già in gravi condizioni, deceduto ieri pomeriggio, e una paziente di Sommatino di 68 anni che era stata ricoverata lo scorso 25 ottobre e che purtroppo è morta questa mattina. Anche le condizioni della donna si erano rivelate gravi fin da subito. Sempre nelle ultime 24 ore, invece, è migliorato un paziente che è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per continuare la degenza in Malattie Infettive. In questo caso si tratta di un 71enne agrigentino che era stato ricoverato il 7 novembre trasferito direttamente dal pronto soccorso del San Giovanni Di Dio di Agrigento. Nonostante le gravi condizioni, grazie alla ventilazione non invasiva, ha avuto un netto miglioramento del quadro clinico. I pazienti ricoverati nel reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia adesso sono tre su un totale di 8 posti letto.

