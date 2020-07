Cronaca 2046

Coronavirus, al Sant'Elia di Caltanissetta terzo ricoverato in pochi giorni

Martedì era stato ricoverato uno dei due autisti, un gelese di 60 anni e una donna rumena

Rita Cinardi

31 Luglio 2020 22:28

Ricoverato al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia un altro paziente positivo al coronavirus. Si tratta di un paziente di Butera, contatto stretto di uno dei due autisti che erano stati trovati positivi dopo un viaggio su un pullman per Asti. E' il terzo ricoverato in pochi giorni. Martedì era stato ricoverato uno dei due autisti, un gelese di 60 anni e una donna rumena tornata pochi giorni prima dal suo paese di origine e residente a Ravanusa. Dunque il numero dei ricoverati sale in soli 4 giorni a 3. Al Sant'Elia prima di questa nuova ondata di contagi l'ultimo paziente affetto da coronavirus era stato dimesso il 4 giugno. Ecco la situazione da inizio pandemia secondo l'ultimo report diramato in serata dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. In totale nella nostra provincia i positivi al coronavirus sono stati 200. Di questi, attualmente 4 sono i positivi (3 ricoverati e 1 in isolamento domiciliare), 181 i guariti (di cui 179 ormai negativi al tampone e 2 guariti clinicamente) e 15 deceduti (di cui 2 fuori provincia)



