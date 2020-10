Cronaca 1613

Coronavirus, al Sant'Elia di Caltanissetta salgono a tre i pazienti in Rianimazione Covid

L'ultimo paziente, positivo al coronavirus, era stato sottoposto ad un intervento chirurgico

Rita Cinardi

03 Ottobre 2020 17:43

Trasferito nel reparto di Rianimazione Covid un terzo paziente che si trovava in Malattie Infettive. Si tratta di un 79enne di Niscemi che era arrivato una decina di giorni fa per forti dolori allo stomaco. Prima di sottoporlo all'intervento per la rimozione della colecisti l'anziano era stato sottoposto a tampone per coronavirus che aveva dato esito positivo. Per questo, dopo l'operazione chirurgica, veniva seguito in Malattie Infettive. Fino ad oggi quando le sue condizioni si sono aggravate ed è stato trasferito al reparto di Rianimazione Covid dove già vengono assistiti due pazienti di Gela. Si tratta di un 76enne che qualche giorno fa è stato intubato per l'aggravarsi dei sintomi respiratori e un vigile urbano di 56 anni che tutt'ora viene assistito con la ventilazione in maschera non invasiva.

