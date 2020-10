Cronaca 1739

Coronavirus, al Sant'Elia di Caltanissetta ricoverata un'altra anziana di una casa di riposo

Nei giorni scorsi erano già stati ricoverati altri tre anziani provenienti da due diverse strutture

Rita Cinardi

16 Ottobre 2020 19:00

Un'altra anziana della casa di riposo Giovanni Paolo II di viale della Regione è stata ricoverata all'ospedale Sant'Elia. Si tratta del secondo paziente della stessa struttura. L'anziana, di 93 anni, ha cominciato ad accusare insufficienza respiratoria e per questo è stato disposto il trasferimento in ospedale dove è risultata positiva al coronavirus. Ieri la Polizia Municipale ha notificato alla casa di riposo il provvedimento dell'Asp di Caltanissetta per isolare pazienti e operatori. Al Sant'Elia sono ricoverati anche altri due pazienti della casa di riposo Regina di Sicilia di via Kennedy. Continua il contact tracing da parte dell'Asp di Caltanissetta per contenere il contagio su tutto il territorio provinciale.

