Coronavirus, al Sant'Elia di Caltanissetta ricoverata una 32enne con una grave polmonite. Aumentano le chiamate al 118

Migliorano invece le condizioni di un commercialista di Gela ricoverato da più di un mese

Rita Cinardi

13 Novembre 2020 11:12

C'è anche una ragazza di 32 anni tra i ricoverati al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia diretto da Giovanni Mazzola. La giovane nissena era tornata da Milano e aveva manifestato i sintomi tipici del virus. Gli esami eseguiti al pronto soccorso infettivologico del Sant'Elia hanno evidenziato una grave polmonite bilaterale da Covid-19. Attualmente è trattata con ossigeno ad alti flussi, cortisone e un antivirale. La 32enne comunque starebbe rispondendo bene alle terapie. Intanto sta meglio un commercialista di Gela di 58 anni che ormai è in ospedale dal 10 ottobre. Dopo aver trascorso la maggior parte della degenza nel reparto di Rianimazione Covid-19 dove era rimasto intubato per diverse settimane adesso sta meglio e si trova in Malattie Infettive. Sul fronte dei contagi negli ultimi giorni sono notevolmente aumentati in tutta la provincia. Continuano ad aumentare le richieste di assistenza per il Covid-19. Se la centrale operativa del 118 di Caltanissetta (che copre anche Enna e Agrigento) fino a prima dell'epidemia riceva 160 richieste di intervento nella sola giornata di ieri ha raggiunto quota 230."Molti chiamano perché hanno i tipici sintomi del covid-19 - ha spiegato il direttore della centrale, il medico rianimatore Giuseppe Misuraca - hanno tosse, febbre o respirano male ma continuiamo a gestire la situazione in maniera ottimale. Nonostante l'elevata pressione sul sistema di emergenza stiamo gestendo tutte le chiamate di soccorso".

