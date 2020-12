Cronaca 501

Coronavirus, alla Rsa di Caltanissetta il personale sanitario regala piccoli doni natalizi ai pazienti

Tutto il personale sanitario di RSA/Degenza, composto da medici, infermieri e OSS, ha deciso di allietare e "riscaldare" queste festività

24 Dicembre 2020

“Quest’anno non sarà il solito Natale… Alcuni potranno trascorrere le loro feste in famiglia, Altri avranno perso i loro cari e altri ancora saranno costretti a passarlo in ospedale. Non sarà il Natale degli abbracci e delle grandi tavolate, ma del rispetto delle regole e della vita. Quella degli altri, oltre che della nostra. L’augurio per questo Natale è di ricaricare le energie. E quando potremo tornare a vivere e ad abbracciarci lo faremo apprezzandolo ancor di più. Tanti auguri di cuore!” Con questo messaggio e con un piccolo dono, tutto il personale sanitario di RSA/Degenza, composto da medici, infermieri e OSS, ha deciso di allietare e “riscaldare” queste festività natalizie ai pazienti che, purtroppo, resteranno ricoverati nell'Unità Operativa di Malattie Infettive perché non ancora stabili per poterle trascorrere presso il proprio domicilio. “Quest’anno è stato un anno difficile per tutti, ma soprattutto per noi sanitari che giornalmente affrontiamo l’emergenza COVID, ed è con grande piacere – afferma il primario di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta Giovanni Mazzola – che ho accolto questa lodevole iniziativa del personale sanitario di voler rendere un po’ più liete queste festività natalizie. La speranza per tutti noi è che la vaccinazione possa essere uno strumento per poter attenuare la diffusione del virus, ma nel frattempo il nostro impegno continua ad essere costantemente in aumento, in supporto dei pazienti, della loro salute fisica e, come in questo caso, anche di quella mentale”.



