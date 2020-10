Cronaca 2119

Coronavirus, al Sant'Elia di Caltanissetta altri 2 pazienti in terapia intensiva: ora sono 5

Si tratta di una donna e un anziano entrambi provenienti dalla provincia di Agrigento. Vanno ad aggiungersi ai tre ricoverati nei giorni scorsi

Rita Cinardi

08 Ottobre 2020 11:08

Altri due pazienti sono stati ricoverati in mattinata nel reparto di Terapia Intensiva Covid dell'ospedale Sant'Elia. Si tratta di due persone, un'anziana di 75 anni e un anziano di 86 anni entrambi provenienti dalla provincia di Agrigento. Per il momento si sta provando ad assisterli con una ventilazione non invasiva. Vanno ad aggiungersi alle altre tre persone già ricoverate nei giorni scorsi nel reparto diretto da Giancarlo Foresta: due gelesi di 56 e 78 anni e un anziano di Niscemi.

