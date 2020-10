Cronaca 5224

Coronavirus, al Sant'Elia cinque infermieri positivi. A Sommatino focolaio dopo una gita

L'Asp ha già provveduto ad isolare i positivi e i loro contatti stretti che saranno a loro volta sottoposti a tampone

Rita Cinardi

29 Ottobre 2020 15:02

Sono 5 gli infermieri risultati positivi al coronavirus all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dopo lo screening avviato dall'Asp, appartenenti ai reparti di Ortopedia, Chirurgia Generale, Urologia, Cardiologia, Chirurgia Vascolare. L'Asp ha già provveduto ad isolare i positivi e i loro contatti stretti che saranno a loro volta sottoposti a tampone. Il marito di una delle infermiere trovata positiva è stato ricoverato per coronavirus in terapia intensiva. A Sommatino invece si è innescato un focolaio dopo una gita organizzata a Verona. Tre dei gitanti sono risultati positivi e una di questi, una 62enne, è stata ricoverata in terapia intensiva Covid.

