Cronaca 1825

Coronavirus, al reparto di Medicina del Sant'Elia di Caltanissetta salgono a 16 i contagiati

Il primario facente funzioni Antonio Burgio: "Stiamo provvedendo a trasferire gli altri 7 pazienti risultati positivi in serata. Ai nuovi ricoverati sarà garantita continuità assistenziale"

Rita Cinardi

18 Dicembre 2020 20:40

Sedici persone sono risultate positive al coronavirus al reparto di Medicina Interna dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il focolaio è scoppiato pochi giorni fa e riguarda dieci pazienti, un medico, quattro infermieri e un Oss. I primi 3 pazienti erano stati trasferiti tre giorni fa in Malattie Infettive. Questa sera sono arrivati i risultati dei tamponi molecolari per altri 7 pazienti positivi che, a loro volta, saranno trasferiti in Malattie Infettive. “In accordo con la direzione strategica e nell’ottica di tutelare la salute dei pazienti – spiega il primario facente funzioni del reparto, Antonio Burgio - si è stabilito che al momento i nuovi pazienti che necessitano di ricovero in Medicina Interna saranno ricoverati in Obi proprio per garantire la continuità assistenziale che non è mai stata interrotta. Lunedì, compatibilmente con i tempi del contagio, faremo nuovi tamponi ai pazienti che rimangono in reparto per verificare se ci sono altre persone che sono state contagiate. Faccio presente che nessuno in reparto entra senza un tampone molecolare negativo. Tutti i nostri pazienti indossano le mascherine regolarmente così come gli operatori. Purtroppo il virus gira ed è molto contagioso e ci sono delle situazioni che non sono prevedibili nonostante tutte le precauzioni prese e le procedure seguite dal reparto in conformità alle direttive regionali e della nostra Asp. Siamo preoccupati per ciò che è successo ma stiamo continuando a lavorare nonostante la difficile situazione. Dopo il trasferimento dei primi tre pazienti è stato sanificato tutto il reparto e le stanze per evitare il contagio e riprenderemo anche domani con il trasferimento degli altri pazienti”.

