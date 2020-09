Cronaca 547

Coronavirus. A San Giuseppe Jato 6 positivi e un neonato ricoverato: erano stati a una festa di compleanno

Tra i positivi anche un dipendente di un locale che si trova tra San Giuseppe Jato e San Cipirello. Il ristorante è chiuso

16 Settembre 2020 09:01

Sei residenti a San Giuseppe Jato sono positivi al Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco Rosario Agostaro. I sei hanno partecipato ad una festa per un diciottesimo compleanno. Tra i positivi i parenti di un bimbo di 28 giorni che è stato ricoverato all’ospedale Cervello. Anche il piccolo è risultato positivo. Tra i positivi anche un dipendente di un locale che si trova tra San Giuseppe Jato e San Cipirello. Il ristorante è chiuso."Ho il dovere di comunicarvi che l’Asp mi ha informato che 6 nostri concittadini sono positivi al Covid-19. Allo stato attuale le persone non sono ospedalizzate ma in isolamento domiciliare presso le loro abitazioni - ha detto il sindaco - L’Asp ha attivato tutte le procedure per il tracciamento delle persone che possono essere venute in contatto con i soggetti interessati"



