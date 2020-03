Cronaca 1790

Coronavirus, a passeggio dopo essere tornato dal Nord Italia: denunciato a Caltanissetta

Gli agenti della Digos erano andati a casa dell’uomo per verificare che fosse in quarantena e hanno suonato per diverso tempo ma lui non era in casa

Redazione

18 Marzo 2020 20:26

Avrebbe dovuto rimanere in quarantena e invece era a spasso per la città. I poliziotti della Digos di Caltanissetta hanno denunciato un uomo che, dopo essere tornato da una Regione del Nord Italia, non ha rispettato l'obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo.Gli agenti della Digos erano andati a casa dell’uomo per verificare che fosse in quarantena e hanno suonato per diverso tempo. I poliziotti sono rimasti fuori dall’abitazione ad attendere il suo rientro finché l’uomo non è arrivato. Vestito di tutto punto, non ha saputo fornire una spiegazione valida per il suo allontanamento. In questi giorni proseguiranno i controlli incrociati tra Asp di Caltanissetta e questura per verificare che i cittadini rispettino l’obbligo di quarantena.



Avrebbe dovuto rimanere in quarantena e invece era a spasso per la città. I poliziotti della Digos di Caltanissetta hanno denunciato un uomo che, dopo essere tornato da una Regione del Nord Italia, non ha rispettato l'obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni dall’arrivo.Gli agenti della Digos erano andati a casa dell’uomo per verificare che fosse in quarantena e hanno suonato per diverso tempo. I poliziotti sono rimasti fuori dall’abitazione ad attendere il suo rientro finché l’uomo non è arrivato. Vestito di tutto punto, non ha saputo fornire una spiegazione valida per il suo allontanamento. In questi giorni proseguiranno i controlli incrociati tra Asp di Caltanissetta e questura per verificare che i cittadini rispettino l’obbligo di quarantena.



Da Codogno a Palermo: 50enne trovato a spasso per la città. Era uscito per dare da mangiare ad un cane

News Successiva Coronavirus. Protezione civile: "Oggi ci sono 1.084 guariti in più, al Sud crescita più lenta ma dobbiamo osservare le misure"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare