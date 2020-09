Cronaca 459

Coronavirus, a Palermo tra i positivi anche un neonato. A Villa Sofia muore una donna di 72 anni

Il caso del neonato è stato scoperto al pronto soccorso pediatrico del Cervello. La situazione si fa sempre più grave

13 Settembre 2020 16:51

Tra i nuovi positivi a Palermo, c'è anche un neonato: è stato scoperto al pronto soccorso pediatrico del Cervello.C'è poi un sospetto caso di Coronavirus a Palermo dopo la morte di una donna di 72 anni avvenuta nell’ospedale Villa Sofia. Lo afferma una nota del nosocomio. "La paziente era stata ricoverata il 2 settembre presso l’Unità Operativa di Neurochirurgia dopo l’esecuzione di due tamponi per Sars CoV2 che avevano dato esito negativo. Il primo tampone - sta scritto nella nota - era stato eseguito in data 27 agosto, con esito negativo. Sottoposta ad intervento per ernia discale nelle giornate successive a causa di una improvvisa asistolia, gestita dal personale sanitario, è stata trasferita presso l'Unità Operativa di Neurorianimazione. Per la valutazione del quadro cardiologico la paziente veniva quindi trasferita presso l'Utic, dove a causa di un nuovo arresto è morta ieri".

Un nuovo tampone eseguito in occasione del prelievo delle cornee, ha evidenziato la possibilità di Covid-19. "Per tale motivo sono stati attivati tutti i necessari controlli su pazienti e personale, la sanificazione dei locali e lo smaltimento dei tessuti prelevati", conclude la nota.





