Coronavirus, a Palermo salgono a 12 i ricoverati in Rianimazione: tutti sui 40 anni

Otto nella rianimazione dell'ospedale Cervello, 4 al Civico. Una situazione che adesso rende complicata la disponibilità dei posti letto

10 Settembre 2020 08:29

Dura giornata ieri per i ricoveri in rianimazione a causa del Covid19. Ieri ci sono stati diversi ricoveri che portano a 12 il numero di persone che si trovano nei reparti. Hanno tutti circa 40 anni. E' quanto riporta Ignazio Marchese sul sito Blog Sicilia. Otto nella rianimazione dell'ospedale Cervello, 4 al Civico. Una situazione che adesso rende complicata la disponibilità dei posti letto nei reparti di rianimazione e che inizia a creare qualche apprensione tra i sanitari. I casi gravi da Covid in città iniziano a crescere e considerato che siamo solo ai primi di settembre la situazione non fa ben sperare. Per questo motivo oltre ad attivare il reparto Covid del Cervello alcuni sanitari pressano in assessorato per mettere in funziona anche la struttura dell’Imi che era stata presentata in piena pandemia come una possibile soluzione al ricovero dei casi gravi.

