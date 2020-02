Salute 1448

Coronavirus. A Niscemi avviso pubblico del sindaco per chi proviene dalle zone del contagio. Cinque in isolamento volontario

Nell'avviso sono presenti anche i numeri da contattare. Il sindaco Massimiliano Conti ha anche disposto l’annullamento di tutte le manifestazioni per il Carnevale

Redazione

24 Febbraio 2020 15:08

Il sindaco di Niscemi Massimliano Conti ha emanato un avviso pubblico in cui invita i cittadini che sono interessati da spostamenti da e per le zone della Lombardia, Veneto e Piemonte, o di altre zone che potrebbero essere coinvolte in questo momento dal focolaio di diffusione del cosiddetto COVID-19 (coronavirus) a “comunicare immediatamente e urgentemente al sindaco e agli uffici di Polizia Municipale i loro movimenti, la data di partenza per le zone indicate o la data di arrivo a Niscemi, per consentire alle autorità sanitarie di porre in essere tutte le operazioni necessarie previste dal protocollo del Ministero della Salute. Si chiede alla cittadinanza – si legge ancora nell’avviso – la massima collaborazione precisando che il presente comunicato è a scopo meramente precauzionale e a tutela della salute pubblica, invitando la cittadinanza a non creare allarmismi attese le procedure sanitarie già in atto predisposte dagli organi sanitari”. Tre persone tornate da Soresina e due da San Donato Milanese e assolutamente prive di sintomi si sarebbero già messe in isolamento volontario. Il sindaco di Niscemi ha anche disposto l’annullamento di tutte le manifestazioni per il Carnevale. I numeri da chiamare per comunicare ogni spostamento sono 0933-959756 (dalle 8 alle 20 comando di Polizia Municipale) e il 389.6404102 (sindaco). Per maggiori informazioni sul coronavirus il numero verde nazionale è 1500.

