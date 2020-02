Cronaca 14446

Coronavirus. A Mussomeli quattro persone di ritorno da Vo' in isolamento volontario

Si tratta di quattro muratori che non presentano alcun sintomo ma che hanno deciso di rimanere in isolamento

Rita Cinardi

24 Febbraio 2020 10:51

Quattro persone di Mussomeli (CL) tornate da Vo' Euganeo, in provincia di Padova, paese dove si è registrato il primo decesso per coronavirus, si trovano in isolamento volontario presso le loro abitazioni. Si tratta di quattro muratori che stanno eseguendo dei lavori per una ditta a Vo' Euganeo. I quattro non presentano alcun sintomo, ma dopo essersi consultati anche con i propri medici di famiglia, hanno deciso spontaneamente di rimanere in isolamento nelle loro abitazioni. Intanto l'Asp di Caltanissetta ha istituito una task force attiva 24 ore su 24 per fronteggiare eventuali emergenze.

Quattro persone di Mussomeli (CL) tornate da Vo' Euganeo, in provincia di Padova, paese dove si è registrato il primo decesso per coronavirus, si trovano in isolamento volontario presso le loro abitazioni. Si tratta di quattro muratori che stanno eseguendo dei lavori per una ditta a Vo' Euganeo. I quattro non presentano alcun sintomo, ma dopo essersi consultati anche con i propri medici di famiglia, hanno deciso spontaneamente di rimanere in isolamento nelle loro abitazioni. Intanto l'Asp di Caltanissetta ha istituito una task force attiva 24 ore su 24 per fronteggiare eventuali emergenze.

News Successiva Mussomeli, oggi l'ultimo saluto a Michele. Comunità ancora scossa dopo la morte di Rosalia e Monica

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare