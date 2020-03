Salute 822

Coronavirus. A Mussomeli i consiglieri comunali chiedono l'allestimento di una tenda pre-triage

La richiesta, che di seguito pubblichiamo, è stata inviata a Protezione Civile, Assessorato Regionale alla Salute, Asp Caltanissetta e Libero Consorzio

Redazione

16 Marzo 2020 17:50

PREMESSO - Lo stato di emergenza Covid-19 che insiste sul territorio Nazionale;



- che per gestire con la massima attenzione detta emergenza è opportuno adottare gli strumenti necessari per proseguire l’attività sanitaria nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del rischio garantendo la massima assistenza e sicurezza;



- che in tutta Italia sono state allestite, in via precauzionale, le tende pre – triage innanzi ai Pronto Soccorso degli ospedali al fine di prendere in carico in maniera efficace ed efficiente l’afflusso di possibili casi riconducibili al coronavirus ;



CONSIDERATO 2 - che le predette tende sono una delle prime misure adottate dal Governo Regionale e che le stesse sono allestite dalla Protezione Civile; - che ad oggi in provincia di Caltanissetta sono accertati diversi casi di soggetti affetti da Covid-19;



- che l’Ospedale di Mussomeli Maria Immacolata Longo ha un bacino non indifferente di cittadini da servire;



Tutto ciò premesso SI CHIEDE Alle SS.LL. ,ognuno per le proprie competenze, di valutare la possibilità di allestire una tenda pre – triage nel piazzale antistante al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Immacolata Longo di Mussomeli.



I consiglieri comunali Ruggero Mancino, Calogero Valenza, Vincenzo Munì, Gianni Geraci, Salvatore Cardinale, Nellina Martorana, Davide Capodici, Salvuccio Amico, Salvatore Castiglione



