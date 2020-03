Cronaca 1881

Coronavirus, a Milano 60 infermieri neolaureati pronti a fronteggiare l'emergenza: tra questi anche la nissena Manila Ristuccia

"L'intera comunità - ha scritto la rettrice Giovanna Iannantuoni - vi invia le più sentite congratulazioni e i più sinceri ringraziamenti per quanto ognuno di voi potrà fare, con competenza e vocazione, per aiutare il nostro Paese in questa emergenza sanitaria globale"

Rita Cinardi

13 Marzo 2020 15:34

L'11 e il 12 marzo, 60 studenti del corso di Laurea in Infermieristica hanno concluso il loro percorso e conseguito il titolo per via telematica, cosi come stabilito dalle ultime disposizioni. Tra questi era presente anche la giovane nissena Manila Ristuccia, 22 anni che sarà in prima linea a fronteggiare l'emergenza coronavirus. I familiari non hanno potuto prendere parte alla cerimonia, come avviene normalmente ma sono fieri di lei.

Trattandosi di un corso abilitante alla professione sanitaria di infermiere, i laureati saranno immediatamente operativi e potranno dare una mano in questo periodo di emergenza sanitaria. La Rettrice, Giovanna Iannantuoni, così ringrazia i nuovi infermieri:



"Carissime e Carissimi neolaureati in Infermieristica,

l'Università di Milano-Bicocca vi è accanto e vi supporta oggi e domani.

L'intera comunità vi invia le più sentite congratulazioni e i più sinceri ringraziamenti per quanto ognuno di voi potrà fare, con competenza e vocazione, per aiutare il nostro Paese in questa emergenza sanitaria globale.



La comunità di Milano-Bicocca è orgogliosa di voi e vi è vicino in questo momento così importante e delicato delle vostre e delle nostre vite; di ciò che avete raggiunto con grande sforzo - dato l'anticipo straordinario della sessione di laurea - e di ciò che raggiungerete domani, rinforzando il nostro sistema sanitario nella gestione dell'emergenza del coronavirus e assistendo i numerosi pazienti colpiti.



Nelle schiere dei tanti medici e infermieri che combattono questo nemico silenzioso e aggressivo ci sarete anche voi.

Siete chiamati a una responsabilità importante e improvvisa. Non nascondiamo le difficoltà che incontrerete, ma la vostra preparazione e professionalità vi condurrà nel migliore dei modi anche in questo arduo momento.



Non era così che sarebbe dovuta andare il giorno della vostra laurea, ma tutto è rinviato a giorni più sereni, quando potremo celebrarvi anche in presenza.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità e supporto.



Siamo grati e fieri di voi."





