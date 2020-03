Attualita 191

Coronavirus, a Gela mercati sospesi: si fermano sia quello settimanale che il rionale

Dopo la sospensione del mercato del martedì, per precauzione è stato sospeso anche quello di via Madonna del Rosario

Redazione

09 Marzo 2020 16:56

Il sindaco Lucio Greco ha firmato una ordinanza per sospendere anche il mercatino di via Madonna del Rosario. In mattinata era stata valutata l’alternanza delle bancarelle per fare rispettare la distanza di sicurezza ma dopo un confronto con i dirigenti si è venuti alla scelta di sospenderlo per due settimane. C’è infatti il timore che i cittadini abituati ad affollare il mercato de La Cittadella si potessero riversare in via Madonna del Rosario. Oggi il mercatino ha operato regolarmente.

