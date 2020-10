Cronaca 11426

Coronavirus, a Gela e Niscemi arriva l'esercito: già disposta in tutta la provincia la chiusura di 50 locali

Lo ha deciso il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nel corso di una riunione svoltasi in prefettura

05 Ottobre 2020 19:44

Prosegue in modo intenso l’attività di vigilanza e controllo da parte delle Forze dell’Ordine per il contrasto alla diffusione del virus.Disposte questo pomeriggio in Prefettura ulteriori misure di controllo, nel corso di una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto Dott.ssa Cosima di Stani, alla presenza del Questore, del Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e dei rappresentanti dell’Esercito Italiano 6° reggimento bersaglieri di Trapani.

Durante l’incontro, alla luce del preoccupante aumento del numero di contagi registrato negli ultimi giorni e la presenza, anche nella provincia nissena, di piccoli focolai, è stata condivisa la necessità di elevare il livello di attenzione sul territorio e in tale direzione è stato disposto il rafforzamento dei servizi di vigilanza con l’ausilio dei militari dell’Esercito Italiano attualmente presenti in provincia.

L’Esercito Italiano verrà dislocato, in particolare, a Gela e Niscemi dove servizi mirati controlleranno il rispetto da parte delle persone circa gli obblighi di distanziamento sociale e il divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico.

I controlli rinforzati saranno operativi dalle ore 18 in avanti, tutti i giorni della settimana, e presteranno massima attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile, agli spazi antistanti i locali della ristorazione e a tutti quei contesti urbani in cui tradizionalmente si creano situazioni di assembramento sociale.

Dall’inizio dell’emergenza ad oggi, nella provincia nissena, sono state controllate 75007 persone, di cui sanzionate a vario titolo 2271 mentre la Prefettura, a seguito dei controlli da parte delle Forze dell’Ordine, ha già disposto la chiusura temporanea di 50 locali.



