Cronaca 9315

Coronavirus. A Delia 19 ragazzi denunciati: alcuni giocavano a Monopoli in garage, altri festeggiavano un compleanno

Intanto la prefettura fa sapere che sono state 690 le persone controllate sull'intero territorio provinciale, 61 i denunciati su tutto il territorio

Redazione

22 Marzo 2020 11:17

Tre ragazzi sono stati denunciati a Delia perché sono stati sorpresi dai carabinieri mentre stavano facendo una partita a Monopoli all'interno di un garage. Sempre a Delia ieri sera un gruppo di 16 rumeni, di cui 4 minori, sono stati denunciati dagli uomini dell'Arma perché stavano facendo una festa di compleanno all'interno di un appartamento. Ancora dunque cittadini trovati a trascorrere il tempo insieme e in aperta violazione delle disposizioni dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E ieri fatti come questi sono accaduti proprio a Delia, dove il sindaco Gianfilippo Bancheri, giorni fa aveva fatto un video divenuto poi famoso in tutta Italia per il suo appello, duro e accorato allo stesso tempo, a rimanere a casa. Stasera lo stesso primo cittadino sarà ospite di "Che Tempo che fa" su Rai 3.Intanto la prefettura fa sapere che sono state 690 le persone controllate sull'intero territorio provinciale nella giornata di ieri, sabato 21 marzo, a cura delle Forze di Polizia e della Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 61 persone sono state denunciate ai sensi dell'art. 650 c.p. per inosservanza delle prescrizioni stabilite dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 8 e 9 marzo scorsi.

Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 293 controlli presso gli esercizi commerciali.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte, avendo cura in particolare di non spostarsi dalla propria abitazione se non per strette esigenze di necessità, di lavoro e di salute. Resta fermo il divieto di assembramento, anch'esso oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 650 del codice penale.





Tre ragazzi sono stati denunciati a Delia perché sono stati sorpresi dai carabinieri mentre stavano facendo una partita a Monopoli all'interno di un garage. Sempre a Delia ieri sera un gruppo di 16 rumeni, di cui 4 minori, sono stati denunciati dagli uomini dell'Arma perché stavano facendo una festa di compleanno all'interno di un appartamento. Ancora dunque cittadini trovati a trascorrere il tempo insieme e in aperta violazione delle disposizioni dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E ieri fatti come questi sono accaduti proprio a Delia, dove il sindaco Gianfilippo Bancheri, giorni fa aveva fatto un video divenuto poi famoso in tutta Italia per il suo appello, duro e accorato allo stesso tempo, a rimanere a casa. Stasera lo stesso primo cittadino sarà ospite di "Che Tempo che fa" su Rai 3.Intanto la prefettura fa sapere che sono state 690 le persone controllate sull'intero territorio provinciale nella giornata di ieri, sabato 21 marzo, a cura delle Forze di Polizia e della Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 61 persone sono state denunciate ai sensi dell'art. 650 c.p. per inosservanza delle prescrizioni stabilite dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri datati 8 e 9 marzo scorsi.

Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 293 controlli presso gli esercizi commerciali.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte, avendo cura in particolare di non spostarsi dalla propria abitazione se non per strette esigenze di necessità, di lavoro e di salute. Resta fermo il divieto di assembramento, anch'esso oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 650 del codice penale.





News Successiva Delia, albero cade su un pullman di studenti pendolari. Il sindaco: "I vecchi arbusti verranno abbattuti"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare