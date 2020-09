Cronaca 1910

Coronavirus, a Caltanissetta un'altra persona ricoverata. E' record di pazienti da fine lockdown

Adesso i positivi in provincia sono 37. Di questi, 6 sono ricoverati e 31 in isolamento domiciliare

Rita Cinardi

01 Settembre 2020 07:43

Un paziente proveniente da fuori provincia positivo al SARS- Cov-2 è stato ricoverato presso la Unità Operativa Complessa di Malattie infettive. Guarita una paziente di Caltanissetta in isolamento domiciliare. E' quanto è emerso ieri sera dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 37. Di questi, 6 sono ricoverati e 31 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 186, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile. Dalla fine del lockdown è record di persone ricoverate per Covid-19 nel nostro ospedale.

