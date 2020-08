Cronaca 1432

Coronavirus, a Caltanissetta una paziente dimessa e un'altra ricoverata

E' quanto emerge dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone

Rita Cinardi

28 Agosto 2020 20:29

Dimessa dalla Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive di Caltanissetta una paziente di Gela guarita clinicamente ma non tutt'ora positiva al Covid e che pertanto si trova in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore, sempre in Malattie Infettive, è stata ricoverata una paziente proveniente da fuori provincia, già positiva, poiché sintomatica. E' quanto emerge dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 35. Di questi, 4 sono ricoverati e 31 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 185, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile.

Dimessa dalla Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive di Caltanissetta una paziente di Gela guarita clinicamente ma non tutt'ora positiva al Covid e che pertanto si trova in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore, sempre in Malattie Infettive, è stata ricoverata una paziente proveniente da fuori provincia, già positiva, poiché sintomatica. E' quanto emerge dal consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 35. Di questi, 4 sono ricoverati e 31 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 185, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile.

News Successiva Ragazza morta a Lipari, Musumeci e Razza la prossima settimana saranno sull'isola

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare