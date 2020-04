Cronaca 847

Coronavirus, a Caltanissetta un solo positivo in più nelle ultime 24 ore

Rimane stabile dunque il numero dei contagiati e il numero di persone attualmente positive che si ferma a 89

Redazione

30 Aprile 2020 19:42

Un solo paziente positivo in più a Caltanissetta in isolamento domiciliare nella nostra provincia. E' quanto emerge dal consueto bollettino diramato dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. Riepilogando dall'inizio dell'epidemia il totale dei positivi in provincia è di 159 persone. Di queste, 16 sono ricoverate in malattie infettive, 73 sono in isolamento domicililare (senza sintomi o con sintomi lievi), 4 sono ricoverate in ospedali di altre province, 51 le persone guarite (di cui 11 guariti clinicamente e altre 40 con doppio tampone negativo), 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province. Per il nuovo aggiornamento appuntamento domani sul nostro giornale.

