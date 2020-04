Cronaca 3205

Coronavirus, a Caltanissetta un paziente deceduto in Malattie Infettive. Oggi boom di guariti (+10)

Adesso i pazienti guariti sono 31 (+10 rispetto a ieri). Oggi è deceduto un paziente nisseno di 81 anni

24 Aprile 2020 19:49

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. In serata verranno completate le attività relative al risultato complessivo dei tamponi degli operatori del PO di Mussomeli.

Al Presidio Ospedaliero Sant’Elia nel reparto di Malattie Infettive è deceduto un paziente nisseno di 81 anni e sono stati dimessi n. 2 pazienti (1 di Caltanissetta ed 1 di San Cataldo).

Ricoverato una paziente proveniente da Mussomeli.

Il dato dei Pazienti in quarantena a domicilio si riduce di 9 unità (guariti n.5 a Caltanissetta, n.1 a Gela, n.1 a Marianopoli, n.2 Serradifalco, n.1 a San Cataldo). Si tratta di pazienti il cui tampone adesso ha dato esito negativo

Torna a domicilio poichè definitivamente guarito un altro paziente di Marianopoli che era stato dichiarato guarito clinicamente e adesso è anche negativo al tampone.Dunque per fare un riepilogo il totale dei positivi da inizio epidemia è pari a 147. Di questi, 15 sono i pazienti ricoverati in malattie infettive (-2), 82 in isolamento domiciliare (-9), 4 sono ricoverati in ospedali di altre province, 31 sono i pazienti guariti (+10), 13 i deceduti in provincia (+1), e 2 in ospedali di altre province.



