Coronavirus, a Caltanissetta un nuovo paziente ricoverato. Un positivo a Mussomeli

Adesso i positivi in provincia sono 43. Di questi, 13 sono ricoverati in Malattie Infettive

Redazione

19 Settembre 2020 08:34

Nelle ultime 24 ore ricoverato presso la UOC di Malattie infettive un paziente proveniente da fuori provincia positivo al SARS-CoV-2; risultato positivo anche un paziente di Mussomeli isolato a domicilio. E' quanto riportato nel bollettino di ieri sera il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 43. Di questi, 13 sono ricoverati in Malattie Infettive e 30 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 204, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile.

