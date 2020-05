Cronaca 1740

Coronavirus, a Caltanissetta un nuovo guarito e nessun positivo in più. I dati del 10 maggio

Continua il trend positivo per la nostra provincia dove non si registrano decessi per coronavirus dal 24 aprile

Redazione

10 Maggio 2020 18:44

Consueto aggiornamento del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Permane il trend dei pazienti guariti da Covid. Oggi un altro paziente nisseno è risultato negativo anche al secondo tampone portando il totale a 72. I casi totali da inizio epidemia in provincia di Caltanissetta sono 174. Di questi, attualmente, 15 sono ricoverati in Malattie Infettive, 69 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi, 4 sono ricoverati in strutture ospedaliere di altre province, 72 sono i guariti, 13 i deceduti in provincia e 2 in ospedali fuori provincia. Non si registrano decessi per coronavirus dal 24 aprile. Nessun paziente è ricoverato in terapia intensiva covid-19, chiusa ormai dal 3 maggio vista l'assenza di nuovi pazienti.

