Coronavirus, a Caltanissetta un altro migrante positivo. Ricoverato al Sant'Elia un paziente proveniente da Enna

Sono in lettura invece i tamponi degli operatori venuti in contatto con i migranti

06 Agosto 2020 21:22

Nelle ultime 24 ore è stato isolato in quarantena un ulteriore migrante presso il Centro di Accoglienza di Pian del Lago perchè trovato positivo al tampone per il coronavirus. Il migrante va ad aggiungersi agli altri 7 positivi al coronavirus, tutti asintomatici, che si trovano in un'ala separata del Cara di Pian del Lago. Ricoverato altresì, così come dichiarato dal direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone, un migrante positivo proveniente da un Centro di Accoglienza di Enna presso il reparto di Malattie Infettive di Caltanissetta. Sono in lettura invece i tamponi degli operatori venuti in contatto con i migranti.

