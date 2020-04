Cronaca 5688

Coronavirus. A Caltanissetta tanti indisciplinati la vigilia di Pasqua: ieri 60 sanzionati

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte

Redazione

12 Aprile 2020 12:11

Sono state903 le persone controllate sull'intero territorio provinciale nella giornata di ieri, sabato 11 aprile, a cura delle Forze di Polizia e delle Polizie locali ai fini della verifica del rispetto delle misure normative in atto per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. 60 persone sono state sanzionate ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’art. 1, comma 2, del citato decreto legge, ai fini del contenimento e contrasto ai rischi sanitari derivanti dalladiffusione del virus COVID-19.Sempre nella giornata di ieri sono stati effettuati 272controlli presso gli esercizi commerciali.

La Prefettura di Caltanissetta invita i cittadini a proseguire nella stretta osservanza delle misure di contenimento prescritte, avendo cura in particolare di non spostarsi dalla propria abitazione se non per strette esigenze di necessità, di lavoro e di salute. Resta fermo il divieto di assembramento.





