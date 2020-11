Cronaca 2544

Coronavirus. A Caltanissetta tanti i pazienti dimessi, Trobia: "I buoni risultati frutto del lavoro di tutti"

A partire dal 118, alle Usca, al pronto soccorso infettivologico, alle Malattie Infettive, alla Terapia Intensiva. In provincia di Caltanissetta buoni risultati in termini di deospedalizzazione

Rita Cinardi

21 Novembre 2020 08:55

Torna a crescere in provincia di Caltanissetta il numero delle persone ricoverate per coronavirus. Se fino a mercoledì i posti letto occupati tra i reparti di Malattie Infettive, Terapia Intensiva e Rsa erano 81 adesso sono 87. Ma ancora non si registra la pressione ospedaliera di qualche giorno fa quando il numero dei ricoverati era salito addirittura a 100. Segno che in provincia il sistema sta funzionando anche in ragione del fatto che quotidianamente vengono dimessi diversi pazienti ormai guariti. “Adesso anche i medici dell’Usca prescrivono terapie a domicilio – ha spiegato il dirigente medico Benedetto Trobia, coordinatore Unità Speciali di Continuità Assistenziale della Provincia di Caltanissetta – e ciò consente una minore pressione a livello ospedaliero visto che se si interviene in maniera tempestiva, quando il paziente Covid-19 è ancora a casa, è più probabile che le cure si rivelino efficaci senza il bisogno di finire in ospedale. Devo dire che i buoni risultati in termini di diminuita pressione ospedaliera sono anche frutto del fatto che stiamo lavorando tutti in perfetta sinergia. A partire dal 118, alle Usca, al pronto soccorso infettivologico, alle Malattie Infettive, alla Terapia Intensiva. Proprio la Terapia Intensiva in questi giorni è riuscita a dimettere diversi pazienti inizialmente in condizioni molto gravi. Per quanto riguarda i pazienti dimessi dalle Malattie Infettive, e sono tanti, vengono presi in carico dalle Usca consentendo di ottenere ottimi risultati in termini di deospedalizzazione e migliore gestione dei pazienti”.

