Cronaca 5238

Coronavirus, a Caltanissetta sale di altre 5 unità il numero dei guariti. A Santa Caterina c'è il primo positivo

Tre pazienti vanno nella Rsa altri due pazienti vanno direttamente a domicilio. Il dato dei positivi cresce di una sola unità a Santa Caterina Villarmosa

Redazione

14 Aprile 2020 19:20

Nelle ultime 24 il trasferimento in malattie Infettive di un paziente precedentemente ricoverato in Terapia Intensiva del Vittorio Emanuele.

Il Dato dei pazienti ricoverati in malattie infettive al Sant'Elia si riduce di 5 unità.

• 3 pazienti clinicamente guariti vengono trasferiti nella nostra RSA (ormai da settimane svuotata da tutte le attività) per un periodo di permanenza prima del rientro a domicilio (dopo i 2 tamponi negativi). La scelta della Azienda è stata quella di allontanare sia dalla UOC di Malattie Infettive che dal corpo principale dell’ospedale i pazienti clinicamente guariti, ma ancora positivi e comunque meritevoli di una permanenza fuori dal domicilio prima dei due tamponi negativi.

• 2 pazienti tornano a domicilio definitivamente guariti (2 test negativi)

Il dato dei domiciliari , risultati positivi al test, si incrementa di n. 1 unità. Paziente domiciliato a Santa Caterina Villarmosa.

Nelle ultime 24 il trasferimento in malattie Infettive di un paziente precedentemente ricoverato in Terapia Intensiva del Vittorio Emanuele.

Il Dato dei pazienti ricoverati in malattie infettive al Sant'Elia si riduce di 5 unità.

• 3 pazienti clinicamente guariti vengono trasferiti nella nostra RSA (ormai da settimane svuotata da tutte le attività) per un periodo di permanenza prima del rientro a domicilio (dopo i 2 tamponi negativi). La scelta della Azienda è stata quella di allontanare sia dalla UOC di Malattie Infettive che dal corpo principale dell’ospedale i pazienti clinicamente guariti, ma ancora positivi e comunque meritevoli di una permanenza fuori dal domicilio prima dei due tamponi negativi.

• 2 pazienti tornano a domicilio definitivamente guariti (2 test negativi)

Il dato dei domiciliari , risultati positivi al test, si incrementa di n. 1 unità. Paziente domiciliato a Santa Caterina Villarmosa.

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo, morto per un improvviso malore Franco Lauro

News Successiva Coronavirus: in Italia 675 malati in più, ma i morti restano oltre 600. Nessun nuovo caso in Molise e Basilicata

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare