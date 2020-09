Cronaca 1481

Coronavirus, a Caltanissetta sale ancora il numero di positivi: 14 ricoverati in Malattie Infettive

Adesso i positivi in provincia sono 61. Il focolaio più grosso a Gela dove i contagiati sono 33

Redazione

24 Settembre 2020 20:29

Nelle ultime 24 ore ricoverati presso la UOC di Malattie Infettive del P.O Sant'Elia 2 pazienti risultati positivi al SARS-CoV-2: 1 di Gela e 1 proveniente da fuori provincia. Riscontrato positivo al SARS-CoV-2 un paziente di Gela isolato a domicilio. Guarito da Covid-19 un paziente in isolamento domiciliare a Mazzarino. E' quanto riportato nel bollettino di questa sera dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 61. Di questi, 14 sono ricoverati in Malattie Infettive e 47 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 216, e 15 le persone decedute. Ma nella nostra provincia non si registrano più vittime dal 24 aprile. Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 293 persone. Per quanto riguarda la distribuzione degli attuali positivi sono: 8 di Caltanissetta, 33 di Gela, 1 di Delia, 2 di Mazzarino, 1 di Mussomeli, 4 di Niscemi, 1 di Riesi, 1 di Villalba e 10 provenienti da fuori provincia.

