Cronaca 2155

Coronavirus. A Caltanissetta sale a 18 il numero dei guariti. Nessun nuovo positivo

Questa mattina all'ospedale Sant'Elia la terapia intensiva Covid-19 è stata trasferita al piano -1 del blocco dell'emergenza

Rita Cinardi

21 Aprile 2020 19:18

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore a Caltanissetta 1 dimissione a domicilio (paziente clinicamente guarito), va ad aggiungersi agli altri 17 guariti. Rimane costante il dato dei positivi a domicilio, senza alcun incremento. "Un dato sicuramente positivo quello delle ultime 48 ore, con nessun nuovo positivo - ha commentato il manager Caltagirone - ma potrò sbilanciarmi soltanto tra una settimana. Posto ora posso dire che da tempo non si registrano nuovi focolai. L'indagine epidemiologica sembra essere stata efficace. Abbiamo tenuto a casa i contatti stretti e non ci sono stati evoluzioni negative. Se tutto resta così l'azione è stata efficace". Dunque il totale dei positivi da inizio epidemia resta fermo a 140 persone. Di queste nessun paziente positivo tra quelli ricoverati in terapia intensiva, 15 ricoverati in malattie infettive, 90 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in ospedali di altre province, 18 guariti, e 13 deceduti (di questi 11 sono morti al Sant'Elia di Caltanissetta e 2 in ospedali fuori dalla nostra provincia). Il comune più colpito dal coronavirus è Caltanissetta (con 45 attualmente positivi, 9 guariti e 5 deceduti), seguito da San Cataldo, (con 20 pazienti attualmente positivi, 2 guariti e 3 deceduti), Gela (19 pazienti attualmente positivi) e Serradifalco (10 persone attualmente positive, 1 persona guarita e 1 deceduto). Questa mattina all'ospedale Sant'Elia la terapia intensiva Covid-19 è stata trasferita al piano -1 del blocco dell'emergenza. Le attività operatorie torneranno al piano 4 con annesse degenze allo stesso piano. Appuntamento domani sera sul nostro giornale con i nuovi dati.

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Nelle ultime 24 ore a Caltanissetta 1 dimissione a domicilio (paziente clinicamente guarito), va ad aggiungersi agli altri 17 guariti. Rimane costante il dato dei positivi a domicilio, senza alcun incremento. "Un dato sicuramente positivo quello delle ultime 48 ore, con nessun nuovo positivo - ha commentato il manager Caltagirone - ma potrò sbilanciarmi soltanto tra una settimana. Posto ora posso dire che da tempo non si registrano nuovi focolai. L'indagine epidemiologica sembra essere stata efficace. Abbiamo tenuto a casa i contatti stretti e non ci sono stati evoluzioni negative. Se tutto resta così l'azione è stata efficace". Dunque il totale dei positivi da inizio epidemia resta fermo a 140 persone. Di queste nessun paziente positivo tra quelli ricoverati in terapia intensiva, 15 ricoverati in malattie infettive, 90 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in ospedali di altre province, 18 guariti, e 13 deceduti (di questi 11 sono morti al Sant'Elia di Caltanissetta e 2 in ospedali fuori dalla nostra provincia). Il comune più colpito dal coronavirus è Caltanissetta (con 45 attualmente positivi, 9 guariti e 5 deceduti), seguito da San Cataldo, (con 20 pazienti attualmente positivi, 2 guariti e 3 deceduti), Gela (19 pazienti attualmente positivi) e Serradifalco (10 persone attualmente positive, 1 persona guarita e 1 deceduto). Questa mattina all'ospedale Sant'Elia la terapia intensiva Covid-19 è stata trasferita al piano -1 del blocco dell'emergenza. Le attività operatorie torneranno al piano 4 con annesse degenze allo stesso piano. Appuntamento domani sera sul nostro giornale con i nuovi dati.

News Successiva Coronavirus in Italia, record di guariti e ci sono 528 malati meno di ieri. Resta alto il numero dei deceduti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare