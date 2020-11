Cronaca 1545

Coronavirus, a Caltanissetta riunione del Coc: ecco dove saranno allestite le tende per i tamponi in drive-in

Saranno effettuati tamponi su base volontaria dedicati a studenti, loro famiglie e docenti. In pochi minuti si avrà l'esito

Rita Cinardi

05 Novembre 2020 13:56

Riunione del Centro Operativo Comunale questa mattina a Palazzo dal Carmine. A presiedere il sindaco Roberto Gambino con la partecipazione dei dirigenti comunali. Tema dell'incontro la pianificazione dello screening dedicato agli studenti, le famiglie e i docenti delle scuole superiori nissene. Nel corso della riunione sarà deciso dove saranno posizionate le tende per effettuare i tamponi rapidi gratuiti in modalità drive-in. "Due scuole saranno sicuramente interessate - ha detto il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga - si tratta del Liceo Scientifico e della scuola Di Rocco che hanno due ingressi differenti e quindi sono le più idonee. Stiamo valutando anche l'area dietro il pala Carelli, via Maestri del Lavoro e da ultimo l’area dell’Istituto "Galileo Galilei" (nei pressi di via Turati) in un tratto di via Moncada.



