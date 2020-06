Cronaca 2674

Coronavirus, a Caltanissetta ricoverato migrante positivo al tampone. L'ultimo paziente era stato dimesso il 4 giugno

Attualmente risultano positive in provincia 6 persone (di cui 4 in isolamento domiciliare e 2 ricoverate)

Rita Cinardi

23 Giugno 2020 22:12

Consueto bollettino serale del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone per aggiornare sulla situazione Covid-19 in provincia. C'è un primo paziente positivo dopo 6 giorni di casi zero. Secondo quanto appreso da Seguo News si tratta di un migrante sbarcato a Porto Empedocle inizialmente ricoverato, nella notte tra domenica e lunedì, come caso sospetto di tubercolosi. Il tampone per Covid-19 ha poi dato esito positivo. L'uomo dunque è stato ricoverato al reparto di Malattie Infettive, dell'ospedale Sant'Elia, dove ormai da settimane erano stati dimessi tutti i pazienti Covid-19. L'ultimo paziente, per la precisione era stato dimesso il 4 giugno. Stando a quanto s'apprende - anche un secondo immigrato, che era imbarcato sulla "Sea Watch", oggi è stato trasferito all'ospedale di Caltanissetta. Ma per lui si è ancora in attesa dell'esito del test per stabilire se abbia o meno il Coronavirus.

Per riepilogare i casi totali da inizio epidemia nella nostra provincia sono 194. Di questi attualmente 2 pazienti si trovano ricoverati in Malattie Infettive (uno a Gela e uno a Caltanissetta), 4 si trovano in isolamento domiciliare (con sintomi lievi o senza sintomi), 173 i pazienti guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali di altre province. Nella nostra provincia risultano guarite l'89% delle persone positive e non si registrano più decessi per Covid-19 dal 24 aprile. Inoltre la terapia intensiva dedicata al Covid-19 è ormai chiusa dal 3 maggio, giorno in cui è stato dimesso l'ultimo paziente. Per il prossimo aggiornamento sulla provincia di Caltanissetta appuntamento domani sera sul nostro giornale.

