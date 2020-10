Cronaca 349

Caltanissetta, anziano di una casa di riposo positivo al coronavirus: ricoverato al Sant'Elia

Già qualche giorno fa due anziani ospiti di un'altra struttura erano stati ricoverati al Sant'Elia

Rita Cinardi

14 Ottobre 2020 17:06

Un ospite di una casa di riposo di Caltanissetta di viale della Regione è risultato positivo al coronavirus. L'anziano, che accusa febbre alta, è stato trasportato al pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Sant'Elia e sarà ricoverato al reparto di Malattie Infettive. Si tratta della seconda casa di riposo in città dove si registrano ospiti positivi. Già qualche giorno fa due anziani ospiti di un'altra struttura (in via Kennedy) erano stati ricoverati al Sant'Elia dove si trovano tutt'ora. L'Asp di Caltanissetta ha già disposto tutte le misure per isolare gli altri ospiti e gli operatori della struttura.

