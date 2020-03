Cronaca 4307

Coronavirus. A Caltanissetta per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo ricoverato. Un solo positivo in più a San Cataldo

Il paziente di San Cataldo positivo si trova in isolamento domiciliare. Da inizio epidemia i contagiati in totale sono 55

Redazione

29 Marzo 2020 18:33

Consueto bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta. Nelle ultime ore è deceduto uno dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva e provenienti dalla provincia di Agrigento (si tratta del medico di 71 anni di Palma di Montechiaro ricoverato dal 19 marzo ndr)

Invariato il numero di pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive presso l’ospedale Sant’Elia.

Il dato dei domiciliati risultati positivi al test si incrementa di 1 unità (residente a San Cataldo). Si trovano a casa in sorveglianza attiva ed in condizioni non meritevoli di ricovero.Il totale dei malati da inizio epidemia è pari a 55 persone. Di questi 5 sono deceduti, una persona è guarita e un altra persona di Mussomeli è morta fuori provincia. Del totale dei ricoverati al Sant'Elia 4 provengono da Agrigento.



