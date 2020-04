Cronaca 2772

Coronavirus. A Caltanissetta oggi una persona in più ricoverata in Malattie Infettive

In provincia non si registrano nuovi tamponi positivi pertanto la situazione resta invariata

Redazione

01 Aprile 2020 19:52

Un paziente nisseno di 67 anni è stato ricoverato oggi in Malattie Infettive in seguito ad un lieve peggioramento delle sue condizioni di salute. Il paziente risultava già positivo in isolamento domiciliare.Le sue condizioni comunque non desterebbero particolari preoccupazioni. Per il resto, come comunicato dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, il numero dei nuovi positivi non cresce.

Un paziente nisseno di 67 anni è stato ricoverato oggi in Malattie Infettive in seguito ad un lieve peggioramento delle sue condizioni di salute. Il paziente risultava già positivo in isolamento domiciliare.Le sue condizioni comunque non desterebbero particolari preoccupazioni. Per il resto, come comunicato dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, il numero dei nuovi positivi non cresce.

News Successiva Coronavirus: Palermo, guarito e dimesso uno dei 4 bambini al Di Cristina

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare