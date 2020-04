Cronaca 6203

Coronavirus, a Caltanissetta oggi tre positivi in più: ricoverato un altro nisseno in Malattie Infettive

Due sancataldesi invece sono risultati positivi al tampone e si trovano in isolamento domiciliare con sintomi lievi

Rita Cinardi

04 Aprile 2020 18:11

Salgono di tre unità i pazienti positivi in provincia di Caltanissetta. Nel consueto bollettino diramato dal direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone si fa presente che c'è un nuovo paziente di Caltanissetta ricoverato al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia (già positivo in isolamento domiciliare) e due nuovi pazienti di San Cataldo positivi in isolamento domiciliare (dunque con sintomi lievi). Attualmente dunque sono 69 i pazienti positivi nella nostra provincia (di cui 20 ricoverati in Malattie Infettive, 2 in Terapia Intensiva e 47 in isolamento domiciliare), 7 i pazienti deceduti e 3 i guariti. Del totale dei positivi ricoverati in Malattie Infettive 9 sono nisseni, 1 di Marianopoli, 2 di Gela, 3 di San Cataldo, 2 di Serradifalco e 3 di Agrigento. Due persone sono ricoverate in terapia intensiva (1 paziente di Serradifalco e 1 di Gela). Dei 47 persone si trovano in isolamento domiciliare (con sintomi lievi o in assenza di sintomi) 24 sono di Caltanissetta, 3 di Gela, 2 di Niscemi, 1 di Riesi, 13 di San Cataldo, 4 di Serradifalco. Vi sono poi 5 pazienti (3 di Caltanissetta, 1 di Gela e 1 di Niscemi) ricoverati in altri presidi. Infine sono 3 le persone guarite (2 di Caltanissetta e 1 di San Cataldo). Il manager Alessandro Caltagirone ha fatto presente che i dispositivi di protezione "arrivano settimanalmente principalmente attraverso i fornitori dell''Asp e un po' anche dalla protezione civile. Bisogna stare attenti agli sprechi. Non indossarli se non serve. Comunque il mercato si adegua alle esigenze. Tante aziende si sono riconvertite e le forniture migliorano".

