Coronavirus, a Caltanissetta nessun nuovo ricovero. Positivi tre nuovi pazienti in isolamento domiciliare

Complessivamente dunque, tra ricoverati e pazienti in isolamento domiciliare, i positivi della nostra provincia sono 19, tre in più rispetto a ieri

Rita Cinardi

20 Marzo 2020 20:24

Nessun nuovo ricoverato oggi a Caltanissetta per coronavirus. Lo ha riferito il direttore generale dell'Asp Alessandro Caltagirone. In tutto sono 11 adesso i ricoverati positivi al coronavirus, così come riferito oggi dal bollettino della Regione Sicilia di cui tre in terapia intensiva. Tre in più invece i tamponi positivi di altrettanti pazienti che si trovano a casa con sintomi lievi e non meritevoli di ricovero. Si tratta di un paziente di Gela e due di Caltanissetta. Questi ultimi si vanno ad aggiungere agli altri cinque che erano già in isolamento domiciliare per un totale di 8. Complessivamente dunque, tra ricoverati e pazienti in isolamento domiciliare, i positivi della nostra provincia sono 19, tre in più rispetto a ieri







