Coronavirus. A Caltanissetta nessun nuovo ricoverato. Oggi un solo nisseno in più positivo

I casi totali da inizio epidemia sono 54, di questi 4 sono deceduti al Sant'Elia, uno fuori provincia e una persona è stata dimessa

Redazione

28 Marzo 2020 19:25

Bollettino del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Invariato il numero di pazienti ricoverati nel reparto di Malattie Infettive presso l’ospedale Sant’Elia.

Il dato dei domiciliati risultati positivi al test si incrementa di 1 unità (residente a Caltanissetta). Si trovano a casa in sorveglianza attiva ed in condizioni non meritevoli di ricovero.

Confermato il sospetto diagnostico del paziente ricoverato in Terapia Intensiva, proveniente da Serradifalco che, dopo l’effettuazione del nuovo test di bronco-aspirato, è risultato positivo al coronavirus.

Si incrementa altresì di 1 unita il dato relativo ai ricoverati fuori provincia. Oggi, infine, è arrivato un nuovo paziente di Favara ricoverato in terapia intensiva con sintomi tipici da covid-19 ma si attende l'esito del tampone e quindi non si può annoverare tra i pazienti postivi. I casi totali da inizio epidemia sono 54, di questi 4 sono deceduti al Sant'Elia, uno fuori provincia e una persona è stata dimessa. Il totale dei ricoverati è di 19 mentre le persone in isolamento domiciliare sono 25.



