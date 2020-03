Cronaca 4365

Coronavirus. A Caltanissetta nessun nuovo ricoverato: effettuati altri 7 tamponi

I pazienti positivi al coronavirus a Caltanissetta rimangono tre: due sono ricoverati in Malattie Infettive e uno al reparto di Rianimazione

Redazione

17 Marzo 2020 21:33

La prima buona notizia è che all'ospedale Sant'Elia nelle ultime ore non è arrivato alcun paziente con grave polmonite e nessuno è stato ricoverato in terapia intensiva." Nella notte di ieri - scrive nella sua nota il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta - è stato effettuato un tampone al Pronto Soccorso infettivologico ed uno nella giornata di oggi. Effettuati inoltre 5 tamponi domiciliari. Non abbiamo ancora ricevuto dati ufficiali, ma svariate anticipazioni telefoniche di risultati negativi. In atto al reparto di malattie infettive sono presenti 6 pazienti (tutti in condizioni stabili): alcuni di questi saranno in trasferimento verso altri reparti quando arriverà ufficialmente il risultato negativo. La paziente di Sciacca e quello di San Cataldo, gli unici risultati ufficialmente positivi, permangono in condizioni stabili. In terapia Intensiva l’unico paziente di Licata in condizioni stabili.

