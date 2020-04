Cronaca 2625

Coronavirus. A Caltanissetta nessun nuovo positivo nelle ultime 24 ore. Un ricoverato, ma si attende esito del tampone

Si tratta di un paziente nisseno di 88 anni, broncopatico e con varie patologie, in attesa del risultato del tampone

Redazione

13 Aprile 2020 19:41

Situazione stabile oggi in provincia di Caltanissetta. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Asp che registra un solo ricovero in Malattie Infettive del Sant'Elia. Si tratta di un paziente nisseno di 88 anni, broncopatico e con varie patologie, in attesa del risultato del tampone. Per il resto la situazione rimane invariata. Sono 130 i pazienti risultat positivi dall'inizio dell'epidemia in provincia di Caltanissetta. Di questi, 2 sono ricoverati in terapia intensiva a Gela; 20 nel reparto di Malattie Infettive; 83 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi; 5 ricoverati in presidio di altra provincia; 8 guariti; 11 deceduti al Sant'Elia e 1 deceduto in un ospedale di un'altra provincia.

