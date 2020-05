Cronaca 1662

Coronavirus, a Caltanissetta nessun nuovo positivo nelle ultime 24 ore. Non si registrano decessi dal 24 aprile

Dati identici a quelli di ieri anche per quanto riguarda ricoveri, dimessi e guariti così come reso noto dall'Asp

Rita Cinardi

02 Maggio 2020 18:40

Rimane identico a quello di ieri il dato dei malati di coronavirus a Caltanissetta. Il direttore generale dell'Asp di Caltanissetta, Alessandro Caltagirone, nel diramare il consueto bollettino ha riferito che non vi è alcuna variazione nelle ultime 24 ore per quanto riguarda nuovi positivi, così come per ricoveri o guariti. Dati dunque fotocopia di quelli di ieri. Per riepilogare a Caltanissetta i casi totali da inizio epidemia sono 163. Di questi, 16 sono attualmente ricoverati in Malattie Infettive, 74 sono in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in presidi di altre province, 53 i guarti, 13 i deceduti in ospedali della provincia e 2 fuori provincia. A Caltanissetta non si registrano deceduti per coronavirus dal 24 aprile. Appuntamento domani con nuovi aggiornamenti sul nostro giornale.

