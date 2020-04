Cronaca 1227

Coronavirus, a Caltanissetta nessun nuovo positivo nelle ultime 24 ore. Eseguiti altri 40 tamponi a Mussomeli

Si tratta dei contatti più stretti dei sei operatori risultati positivi. A Gela invece sono stati effettuati altri 110 tamponi sui cosiddetti "geografici", ossia persone tornate da altre regioni

Rita Cinardi

26 Aprile 2020 18:53

Consueto aggiornamento del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Oggi nessuna novità in merito a ricoveri, dimissioni e variazioni numeriche dei pazienti positivi in quarantena. Completata l'attività dei tamponi eseguiti ai contatti stretti degli operatori di Mussomeli (circa 40). Effettuati anche tamponi ai "geografici" di Gela circa 110 (tra ieri ed oggi). Dunque la situazione rispetto a ieri rimane invariata. Sono 152 i positivi in totale nella nostra provincia dall'inizio dell'epidemia. Di questi 15 si trovano ricoverati in Malattie Infettive, 87 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in altro presidio, 31 pazienti guariti, 13 deceduti in provincia e 2 in ospedali fuori provincia. Appuntamento domani per i nuovi dati sul nostro giornale.

