Cronaca 2073

Coronavirus, a Caltanissetta muore vigile urbano di 56 anni

Si tratta del sedicesimo decesso per coronavirus a Caltanissetta. Altri due pazienti nisseni sono morti fuori provincia

Rita Cinardi

11 Ottobre 2020 11:07

E' morto questa mattina al reparto di Rianimazione Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia un vigile urbano di Gela di 56 anni, Orazio Tuzzetti. L'uomo era stato ricoverato dal 19 settembre per una polmonite da coronavirus. Inizialmente era stato ricoverato in Malattie Infettive poi, per l'aggravarsi dell'insufficienza respiratoria, il primo ottobre, era stato trasferito in Terapia Intensiva. Qui dopo qualche giorno di ventilazione non invasiva è stato necessario intubarlo. Si tratta del sedicesimo decesso per coronavirus a Caltanissetta. Altri due pazienti nisseni sono morti fuori provincia.

