Coronavirus, a Caltanissetta muore paziente di 71 anni ricoverato in terapia intensiva

In un primo tempo era stato ricoverato in Malattie Infettive poi le sue condizioni si erano aggravate

Rita Cinardi

09 Ottobre 2020 18:45

E’ morto questa mattina nel reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia un uomo di Gela di 71 anni. Il paziente, che era stato ricoverato il 25 settembre, soffriva di patologie pregresse. In seguito ad un malore era stato sottoposto al tampone per coronavirus che aveva dato esito positivo. In un primo tempo era stato ricoverato in Malattie Infettive poi le sue condizioni si erano aggravate ed era stato trasferito nel reparto di Rianimazione Covid. Qui era stato intubato vista la grave insufficienza respiratoria. Si tratta del primo deceduto per Covid di Gela.



