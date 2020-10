Cronaca 3710

Coronavirus, al Sant'Elia di Caltanissetta madre e figlio ricoverati in Rianimazione

Sempre ieri è stato ricoverato un operatore del 118 di Gela al "Vittorio Emanuele"

Rita Cinardi

23 Ottobre 2020 09:34

A poche ore dal ricovero della madre di 72 anni nella Rianimazione Covid-19 del Sant'Elia di Caltanissetta un uomo di Gela di 50 anni è stato ricoverato nello stesso reparto. Il paziente, anche lui positivo al coronavirus, è stato intubato ed è in gravi condizioni per via della polmonite e della grave insufficienza respiratoria. Sempre ieri è stato ricoverato un operatore del 118 di Gela al "Vittorio Emanuele" dove sono stati attivati altri 12 posti letto per i pazienti Covid-19. Al momento Gela, dove si registrano 136 postivi, è la città più colpita dal coronavirus in provincia di Caltanissetta.

