Coronavirus. A Caltanissetta lo striscione dei vigili del fuoco: "Restate a casa, lo Stato c'è"

Non solo lavoro e sacrificio a tutela e salvaguardia della sicurezza e sanità pubblica, dunque, dal comando dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta parte anche un messaggio di solidarietà

Redazione

14 Marzo 2020 10:00

"Restate a casa, lo Stato c'è". Anche i vigili del fuoco di Caltanisssetta hanno affisso uno striscione, così come la questura di Caltanissetta, per invitare i cittadini a restare a casa e cercare di garantire una maggiore osservanza delle disposizioni del D.P.C.M. dell’8, 9 e 11 marzo 2020, al fine di prevenire e contenere la diffusione del covid-19. L'invito dei vigili del fuoco, con tanto di rassicurzioni ai cittadini, è quello di restare a casa e aiutare così medici, forze dell’ordine e tutte le altre categorie di lavoratori che in questi giorni di quarantena continuano a prestare servizio per la collettività. I risultati di queste misure eccezionali di contenimento non si vedranno subito, ma, se tutti rispettano le regole, arriveranno. Non solo lavoro e sacrificio a tutela e salvaguardia della sicurezza e sanità pubblica, dunque, dal comando dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta parte anche un messaggio di solidarietà, un invito a restare uniti e rispettare le regole per superare questo periodo di crisi.

